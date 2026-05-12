Il sud della Florida è alle prese con un incendio che sta devastando una fetta vastissima di territorio. Il rigo è scoppiato tra le contee di Miami-Dade e Broward e, secondo l’ultimo bollettino del servizio forestale, avrebbe già divorato oltre 11mila ettari di vegetazione. Fortunatamente non si segnalano feriti, vittime o dispersi.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’emergenza è scattata domenica 10 maggio ed ha mobilitato più di 12 unità di terra e diversi mezzi aerei che stanno lanciando dell’acqua sul terreno. I Vigili del fuoco e il servizio forestale sono impegnanti anche per proteggere le abitazioni cercando di circoscrivere il fronte del fuoco.