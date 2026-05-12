L’inflazione negli Usa accelera il passo ad aprile e segna un rialzo del 3,8% a fronte del 3,7% atteso e del 3,3% di marzo, centrando il dato più alto da maggio del 2023. Quanto all’inflazione core, al netto delle componenti volatili energia e alimentari, il rialzo è del 2.8%, contro il +2,6% di marzo e il +2,7% atteso dai mercati.

Economia mondiale, prosepettive incerte

Le prospettive dell’economia mondiale restano dunque incerte, afferma l’Istat, sottolineando tra l’altro che “l’inflazione globale, che sembrava in fase di rientro, ha subito nuovi rialzi, costringendo le banche centrali a sospendere il ciclo di tagli dei tassi d’interesse previsto per la primavera.

La dimensione dell’impatto economico della crisi attuale rimane di difficile valutazione, ma la persistente compromissione delle rotte di approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche presenti nell’area suggerisce che il mercato non abbia ancora interamente scontato gli effetti di un eventuale conflitto di lunga durata”.