Si è presentato allo sportello delle Poste per aprire un conto corrente con una carta d’identità contraffatta. Elemento che è saltato subito all’occhio dell’impiegato allo sportello che ha notato, oltre al materiale scadente di cui era fatto il tesserino plastificato, anche il fatto che il documento, pur riportando l’indicazione di un comune altoatesino, non fosse bilingue, in italiano e tedesco. A quel punto, ha chiamato la polizia.

All’arrivo degli agenti, l’intestatario ha ammesso subito che il documento era un falso, e di averlo acquistato in provincia di Napoli, ma questo non gli ha permesso di evitare la denuncia per uso di atto falso. Se non che il falso era talmente grossolano che il giudice del Tribunale di Bolzano ha ritenuto non potesse trarre in inganno nessuno, motivo per cui ha disposto l’archiviazione della sua posizionw.