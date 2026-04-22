Donald Trump deve fare i conti con un vistoso calo di consenso anche nella destra Maga, un tempo i suoi sostenitori più fedeli. Tra questi c’è l’ex volto di Fox News Tucker Carlson che ora cura un podcast insieme al fratello Buckley che in passato è stato speechwriter proprio per il tycoon. Carlson, durante una delle ultime puntate, ha preso le distanze da Trump e si è scusato con gli ascoltatori per “averli tratti in inganno” portandoli a votare per l’attuale presidente degli Stati Uniti.

Tucker Carlson: “Mi dispiace di aver fuorviato le persone facendole votare per Trump”

Queste le sue parole: “Saremo tormentati da questo per molto tempo, tu hai scritto discorsi per lui, io ho fatto campagna elettorale per lui. Siamo sicuramente implicati in questa vicenda. Voglio dire che mi dispiace di aver fuorviato le persone”. Si tratta di una svolta significativa per Trump: Carlson è infatti una delle voci più influenti tra i conservatori americani anche perché ha appoggiato Trump fin dal 2016. Questo legame con il presidente gli è anche costato il posto alla Fox News a causa delle sue teorie complottiste sulla vittoria di Joe Biden nel 2020.

Per comprendere quanto il rapporto sia incrinato, Carlson ha costretto il figlio a lasciare l’ufficio di comunicazione del vicepresidente JD Vance. La rottura è stata provocata dal sostegno degli Stati Uniti a Israele, dal conflitto con l’Iran ed anche dal linguaggio usato da Trump e definito dall’ex giornalista di Fox News “ripugnante sotto ogni aspetto”. Tornando al podcast, Carlson ha ammesso una responsabilità personale nel suo ritorno alla Casa Bianca. Riferendosi al fratello ha detto: “Io, te e milioni di altri siamo parte di ciò che sta accadendo”.

Già a novembre scorso l’ex commentatore di Fox News Tucker aveva iniziato ad insinuare che l’Fbi fosse in qualche modo coinvolto nell’insabbiamento della sparatoria avvenuta in Pennsylvania nel 2024 che coinvolse Trump, sostenendo su X che “il Bureau ha mentito” su alcuni dettagli.