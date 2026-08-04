A tre anni dal drammatico incidente stradale avvenuto a Casal Palocco, nella periferia sud di Roma, Matteo Di Pietro ha ottenuto l’affidamento ai servizi sociali. Il 24enne, noto per aver fatto parte del gruppo di youtuber “The Borderline”, dovrà seguire un percorso di recupero della durata di 15 mesi. La misura arriva dopo la condanna per l’incidente in cui perse la vita un bambino di cinque anni, mentre la madre e la sorellina rimasero ferite.

Di Pietro aveva patteggiato, il 31 gennaio 2024, una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. Dopo essere rimasto agli arresti domiciliari dalla fine di giugno 2023 fino allo scorso luglio, sconterà ora il resto della pena seguendo il programma stabilito dall’autorità giudiziaria.

Le prescrizioni previste dal programma

Il percorso di affidamento ai servizi sociali prevede alcune limitazioni alla libertà personale. Il giovane non potrà uscire di casa tra le 22 e le 7 del mattino, mentre durante il giorno potrà spostarsi soltanto nel rispetto delle attività previste dal programma di recupero. L’obiettivo della misura alternativa alla detenzione è favorire il reinserimento sociale attraverso un percorso controllato e supervisionato.

L’incidente durante la sfida dei “The Borderline”

L’incidente avvenne mentre Matteo Di Pietro partecipava a una sfida social del gruppo “The Borderline”, che consisteva nel rimanere per 48 ore consecutive a bordo di un’auto. Secondo la ricostruzione dei fatti, la Lamborghini guidata dallo youtuber percorreva via di Macchia Saponara a una velocità di circa 120 chilometri orari quando si scontrò con una Smart. L’impatto risultò fatale per il bambino di cinque anni.

Subito dopo lo schianto Di Pietro prestò soccorso alle persone coinvolte e, durante l’udienza del 31 gennaio 2024, espresse pubblicamente il proprio pentimento chiedendo perdono. In seguito alla tragedia, il canale YouTube “The Borderline” cessò le proprie attività.