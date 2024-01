Incidente di Casal Palocco: il VIDEO dello scontro tra la Lamborghini e la Smart

Matteo Di Pietro, lo Youtuber del gruppo The Borderline coinvolto nell’incidente stradale a Casal Palocco dello scorso 14 giugno, durante il quale un bambino di 5 anni di nome Manuel perse la vita, ha patteggiato una pena di quattro anni e quattro mesi di detenzione. Di Pietro guidava un Suv Lamborghini lanciato a 120 chilometri orari nelle strade urbane di Casal Palocco, travolgendo la Smart sulla quale viaggiava il bambino insieme alla madre e alla sorellina.

Matteo Di Pietro patteggia

La pena patteggiata è leggermente più alta rispetto a quella proposta inizialmente dalla difesa, ma non sono state considerate le aggravanti. Dopo sei mesi trascorsi ai domiciliari, il ventenne Youtuber aveva richiesto di patteggiare la pena per omicidio stradale pluriaggravato.

Incidente Casal Palocco: il video dello scontro

Oggi, nel giorno della sentenza, le immagini dell’incidente, mai viste prima d’ora, sonos state diffuse in esclusiva dal Corriere della Sera. Le riprese sono di una telecamera di videosorveglianza posta in via Macchia Saponara, teatro del dramma. Nel video si vede la folle corsa del Suv guidato da Matteo Di Pietro e la violenta collisione contro la Smart su cui viaggiava Manuel. Subito dopo, lo youtuber scende in strada e si avvicina per guardare attraverso i finestrini dell’auto appena travolta con la Lamborghini.