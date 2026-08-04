Diciotto cioccolatini, una porta sfondata e una condanna. Si è concluso con una pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, poi sostituita con 640 giorni di lavori di pubblica utilità, il processo a carico di Gianni Espositi, 58 anni, accusato di aver messo a segno nel 2018 un furto in una villa nella zona dei Guinzoni, a Marsiliana, nel comune di Manciano, in provincia di Grosseto.

La storia

A ricostruire la vicenda è Il Tirreno. Secondo quanto emerso in aula, l’uomo avrebbe sfondato con un calcio la porta d’ingresso dell’abitazione e, dopo aver messo a soqquadro le stanze insieme a un complice rimasto ignoto, si sarebbe impossessato soltanto di 18 cioccolatini: quindici Witor’s Il Boero e tre Camury Roses. A far scattare le indagini fu un residente, insospettito da una Ford Focus vista allontanarsi dalla strada privata che conduce alla villa. In un periodo segnato da numerosi furti nella zona, la segnalazione permise ai carabinieri di intercettare poco dopo il veicolo guidato da Espositi. I militari trovarono la porta forzata, tracce di fango nell’abitazione e sui tappetini posteriori dell’auto.

Durante la perquisizione recuperarono anche i 18 cioccolatini, riconosciuti dal proprietario della villa come parte di una confezione acquistata in Svizzera. Per il giudice Sergio Compagnucci, gli indizi raccolti erano tutti concordanti, dalla testimonianza del residente al ritrovamento della refurtiva. Oltre alla condanna e ai 440 euro di multa, il 58enne dovrà svolgere 1.280 ore di lavori di pubblica utilità in un’associazione di Viterbo, occupandosi anche della cura degli orti solidali.