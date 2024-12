Cortina d’Ampezzo si conferma come la destinazione di montagna più richiesta per l’acquisto di case di lusso in Italia. Secondo uno studio del portale immobiliare Luxuryestate.com, in collaborazione con Immobiliare.it, la località veneta è protagonista con il 40% delle richieste totali. Nonostante i prezzi medi elevati, che raggiungono circa 16.000 euro al metro quadro, Cortina continua ad attrarre un numero crescente di acquirenti, con una crescita del 10% rispetto al 2023. La sua fama internazionale, la bellezza paesaggistica e la sua posizione privilegiata la rendono una delle mete più ambite dagli amanti della montagna e del lusso.

Courmayeur, una meta storica per il lusso alpino

Alle spalle di Cortina, troviamo Courmayeur, che con il 26,5% della domanda complessiva si posiziona come la seconda località più richiesta. I prezzi medi in questa area si aggirano intorno ai 10.000 euro al metro quadro, con una lieve diminuzione del 4% rispetto all’anno precedente. Nonostante questa flessione, Courmayeur rimane una delle destinazioni di montagna più ambite per chi cerca una seconda casa di lusso, grazie alla sua tradizione e alla vicinanza al Monte Bianco, che la rende un luogo ideale per gli amanti dello sci e delle attività outdoor.

Badia, un’attrazione in crescita

Il terzo posto per richieste di case di lusso va a Badia, che copre circa l’11% del totale delle ricerche. I prezzi delle proprietà in questa località sono mediamente più alti rispetto a quelli di Courmayeur, ma inferiori rispetto a quelli di Cortina. Con un valore medio di 12.000 euro al metro quadro, Badia ha visto un aumento dei prezzi dell’1% rispetto allo scorso anno. Questa località, che offre paesaggi mozzafiato e piste da sci di alta qualità, sta emergendo come una meta sempre più popolare tra chi cerca un rifugio esclusivo in montagna.

Madonna di Campiglio, eleganza e tradizione

Madonna di Campiglio, con il 10% delle richieste di immobili di lusso, occupa il quarto posto nella classifica delle località più richieste. I prezzi in questa zona superano leggermente quelli di Badia, arrivando a circa 13.000 euro al metro quadro. Nonostante la stabilità dei prezzi rispetto all’anno precedente, Madonna di Campiglio resta una delle mete predilette per chi cerca un mix tra eleganza e tradizione alpina, con l’aggiunta di una vivace vita sociale e numerose opportunità per gli appassionati di sport invernali.

Sestriere e Cervinia, le meno richieste

Sestriere e Cervinia occupano rispettivamente il quinto e sesto posto nella lista delle località più richieste. La domanda di case di lusso in queste due destinazioni è molto più bassa rispetto alle precedenti, con Sestriere che rappresenta solo il 4% delle richieste e Cervinia il 3,5%. I prezzi medi sono anch’essi inferiori, con Cervinia che si aggira intorno agli 8.000 euro al metro quadro e Sestriere sotto i 6.000 euro. Sebbene queste località siano ben note per gli sport invernali, la richiesta di immobili di lusso sembra meno forte rispetto ad altre località alpine.

Bormio, una meta in crescita

Infine, Bormio, situata in provincia di Sondrio, chiude la graduatoria delle sette località esaminate. Con circa il 2% delle richieste di case di lusso, Bormio è una destinazione meno gettonata rispetto alle altre. Tuttavia, i prezzi stanno registrando un aumento simile a quello di Cortina e Madonna di Campiglio, con un incremento di circa il 10% rispetto all’anno precedente, portando il costo medio delle proprietà a oltre 6.000 euro al metro quadro. Nonostante il mercato più ristretto, la località sta guadagnando sempre più attenzione per le sue caratteristiche naturali e per la sua offerta turistica.