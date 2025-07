“Lei non portava la macchina, qualcuno in quel posto ce l’ha portata”. Queste le parole della madre di Emanuela Ruggeri, la donna trovata morta ieri sera in via del Mandrione, a Roma. La figlia era scomparsa una settimana fa da Colli Aniene e sono ancora vari i punti da chiarire sul suo decesso. La mamma aveva fatto proprio ieri la denuncia relativa alla sparizione della figlia. Ai carabinieri della Stazione di Santa Maria del Soccorso la donna ha riferito che non aveva notizie di Emanuela dalla sera del 14 luglio. A dare l’allarme sul ritrovamento del corpo è stato un uomo che stava portando a spasso il suo cane. A rendere possibile l’identificazione, i documenti che la ragazza aveva con sé e i tatuaggi.

In un’intervista al Messaggero, la mamma della 32enne ha spigato che la figlia “era tornata a vivere qua a Roma, dopo essere stata a Torino: era salita col suo ragazzo, ma poi si sono lasciati e allora lei è tornata a casa da noi”. La sera della scomparsa, Ruggeri era con degli amici. “Sì, mi ha detto che sarebbe andata a mangiare con un’amica a casa di un amico, ma non ho chiesto di più perché non era strano che uscisse. La sera mi ha mandato un altro messaggio, diceva di essere stata al mare e si scusava perché aveva il cellulare scarico quindi non avrebbe potuto più scrivermi. Poi non l’ho più sentita”. Saranno le telecamere di sicurezza e gli inquirenti a fare chiarezza sull’accaduto.