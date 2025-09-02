Un episodio di furto in concorso è stato scoperto a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove due donne sono state arrestate in flagranza. Secondo quanto emerso dalle indagini, la complicità tra una cassiera e una cliente avrebbe permesso a quest’ultima di portare via dal supermercato una spesa intera senza pagarla. Il meccanismo, semplice ma rischioso, consisteva nell’omissione dello scontrino per numerosi articoli che venivano regolarmente prelevati dagli scaffali e passati alla cassa.

Il sospetto è scattato quando, al controllo finale, è emersa una discrepanza tra la merce presente e quella effettivamente registrata. A quel punto sono stati avvisati i carabinieri della stazione locale, che hanno immediatamente raggiunto il supermercato per verificare la situazione. Il valore complessivo dei prodotti sottratti ammontava a 255,38 euro.

L’arresto e le conseguenze

Le due donne coinvolte hanno entrambe 39 anni: una è residente a Casapulla, l’altra a Curti. La prima, dipendente del punto vendita e in servizio come cassiera, avrebbe deliberatamente omesso la battitura di gran parte della spesa, favorendo la complice. L’intervento dei militari, rapido e risolutivo, ha messo fine al tentativo, trasformandolo in un arresto in flagranza.

Condotte successivamente presso le rispettive abitazioni, le due indagate si trovano ora agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che chiarirà la loro posizione davanti al giudice. L’episodio, oltre a rappresentare un danno economico per il supermercato, ha anche suscitato attenzione in città, ricordando l’importanza dei controlli interni e della vigilanza contro i tentativi di frode. Le indagini proseguiranno per verificare se si sia trattato di un episodio isolato o se vi siano precedenti riconducibili allo stesso modus operandi.