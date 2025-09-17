A Castel San Pietro Terme, nel Bolognese, ieri pomeriggio un 14enne è stato accoltellato in un parco pubblico molto frequentato di viale Terme. L’episodio si è verificato intorno alle 19.30. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava giocando con alcuni coetanei quando è stato avvicinato da un 15enne che, senza apparente motivo, lo ha colpito con tre coltellate al torace e all’addome prima di darsi alla fuga. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso la giovane vittima e l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna. Il quattordicenne si trova attualmente in prognosi riservata, ma le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. Nel frattempo sono partite le ricerche dell’aggressore, terminate poco dopo le 22. I Carabinieri hanno rintracciato il 15enne mentre camminava per strada, con ancora un coltello da cucina infilato nella cintura dei pantaloni. Dopo essere stato disarmato e identificato, è stato condotto in caserma, dove i militari hanno informato i genitori. Su disposizione della Procura per i Minorenni di Bologna, il giovane è stato arrestato e trasferito in una struttura di giustizia minorile. Restano da chiarire i motivi del gesto, che al momento appaiono del tutto inspiegabili.