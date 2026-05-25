A Tortora (Cosenza) si presenta una sola lista e affluenza al 21%: Comune verso il commissariamento
Il Comune di Tortora, nell’Alto Tirreno cosentino, sarà commissariato a seguito dell’esito delle elezioni comunali nel corso delle quali l’affluenza si è fermata al 21,34%, ben distante dunque dalla soglia del 40% necessaria a rendere valida la consultazione alla quale partecipava una sola lista.
“Futuro Tortorese”, con candidato primo cittadino Salvatore Carluccio, era infatti l’unica compagine in campo dopo l’esclusione a causa di vizi riscontrati al momento della presentazione di “Prospettiva Futura”, espressione dell’amministrazione uscente capeggiata da Antonio Iorio. Nel Comune tirrenico l’astensione rappresenta un segnale forte, considerando che alle scorse elezioni comunali si era recato alle urne il 78,85% degli aventi diritto.