Dopo la chiusura dei seggi avvenuta alle ore 15,00 di oggi, lunedì 25 maggio, lo spoglio per le elezioni comunali 2026 è entrato nel vivo. Con il progressivo arrivo delle proiezioni ufficiali (Consorzio Opinio Italia per Rai e Noto Sondaggi), si delinea la mappa politica delle grandi città al voto. Il dato politico, oltre alle sfide locali, è il calo dell’affluenza definitiva che si attesta intorno al 60,6% in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alla scorsa tornata elettorale. Sono andati al voto quasi 750 Comuni italiani, di cui 18 capoluoghi in tutta d’Italia. La Regione in cui si registra un maggior numero di votanti è l’Umbria con oltre il 70,7%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione (47.7%)

Nelle sfide chiave dei capoluoghi, il centrodestra è in netto vantaggio a Venezia e Reggio Calabria dove ha vinto al primo turno. Il centrosinistra sta vincendo a Prato e Pistoia ed è passato a Salerno al primo turno con il ritorno di Vincenzo De Luca. Ecco i risultati, stando alla proiezioni Opinio Rai pubblicate tra le 18 e le 19.

Salerno, Vincenzo De Luca al 58% Vincenzo De Luca eletto sindaco di Salerno con il 58%, a grande distanza Gherardo Maria Marenghi del centrodestra (15,6) e Franco Massimo Lanocita (M5s-Avs), al 13,7. Sono i dati della terza proiezione del consorzio Opinio per Rai, con la copertura del 24% del campione.

A Venezia cresce Venturini del centrodestra (51,9%). Martella al 38,4%, Meloni entusiasta Simone Venturini allunga il distacco nella terza proiezione Opinio-Rai sui candidati sindaco di Venezia, con il 51,9%. Il candidato del centrosinistra Andrea Martella segue con il 38,4%, in leggera discesa, e non nasconde il desiderio di arrivare al ballottaggio con Venturini. In lieve calo anche per Michele Boldrin (Ora!) al 3,5%. Il campione della proiezione è al 23%. Il senatore di FdI Raffaele Speranzon ha rivelato di aver ricevuto un messaggino dai toni entusiasti da parte di Giorgia Meloni: “Una vittoria al primo turno sarebbe mondiale”.

Quarta proiezione a Chieti, Legnini 48,5%, si va verso il ballottaggio Prende corpo l’eventualità di un ballottaggio per l’elezione del sindaco di Chieti tra il candidato unitario del centrosinistra Giovanni Legnini (48,5%) e uno dei candidati del centrodestra Cristiano Sicari (25,8%). L’altro candidato del centrodestra Mario Colantonio – sostenuto anche dalla Lega – si attesta al 15,6%. Seguono i candidati civici Alessandro Carbone 5,6%, Giancarlo Cascini 3,6% e Olinto Amoroso 0,9%. La copertura del campione di questa terza proiezione è del 35%. Sono i dati diffusi dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi, nelle rilevazioni per il gruppo il Centro/Rete8.

Reggio Calabria, Cannizzaro al 69,9% Secondo la seconda proiezione con una copertura del campione dell’11%, il candidato sindaco di centrodestra a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro è al 68,8%. Il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia sarebbe al 21,7% e il civico Eduardo Lamberti Castronuovo al 5%. Dopo 12 anni il centrodestra torna a vincere in città.

Centrosinistra torna a guidare Pistoia