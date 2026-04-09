Il corriere è arrivato, c’è droga per te! Sistema semplice e avviatissimo, una rete di spacciatori reclamizzava e vendeva il prodotto stupefacente confezionato in loco – coca, erba e fumo – comodamente su una piattaforma social prima di recapitarlo al destinatario con con rapido servizio di consegna. Ordini al telefono e ritiri a domicilio.

In un anno giro d’affari di 2 milioni di euro

In un anno – agli spacciatori finiti stavolta loro nella rete dei finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta – un giro d’affari di due milioni di euro. Una banda, il quartier generale a Napoli. Il sequestro ammonta a diecimila chili di droga.

I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato, in provincia di Napoli, due persone sorprese all’interno di un laboratorio in cui venivano confezionati grossi quantitativi di droga destinati a tutta la penisola.

Sequestrati circa 10 chili di stupefacenti.

L’attività investigativa nasce da un precedente sequestro avvenuto a settembre a Caltanissetta: da lì è stato possibile sviluppare una indagine che ha scoperto una filiera illecita la cui cabina di regia era a Napoli.

I due indagati vendevano cocaina, hashish e marijuana usando una piattaforma social, e poi rifornivano i clienti, attraverso spedizioni postali o corrieri. La droga sequestrata avrebbe portato nelle casse della banda 100mila euro.

I successivi accertamenti economici finanziari effettuati sugli arrestati, anche mediante l’analisi delle oltre 4000 spedizioni effettuate, hanno consentito di accertare un giro di affari, dal 2024, per oltre due milioni di euro.