Cecilia Sala sta rientrando in Italia. Palazzo Chigi ha annunciato con un comunicato che pochi minuti fa è decollato da Teheran l’aereo della presidenza del Consiglio che la sta riportando a casa.

“Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”, spiega il comunicato. E ancora: “Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”. Meloni, viene spiegato, “ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa”.

L’aereo con Cecilia Sala atterrerà nel pomeriggio, verso le 15.30, a Ciampino.

Le prime parole del padre

“Sono orgoglioso di lei”. Lo ha detto all’agenzia ANSA il padre di Cecilia, Renato Sala. “Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. Se mi sente la voce rotta, non vedevo l’orizzonte. E’ stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di Cecilia”.

“Nei suoi giorni di prigionia – spiega – l’ho sentita tre volte. In questo periodo ho avuto l’impressione di una partita a scacchi, ma i giocatori non erano soltanto due. A un certo punto la scacchiera si è affollata e questo ha creato forti timori in un genitore come me, che purtroppo ignora le mosse”.