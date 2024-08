Cede la pensilina dell’hotel, nonno e nipote feriti finiscono in ospedale

All’Hotel Baraka Village di Scoglitti in provincia di Ragusa cede la pensilina provocando la caduta di un uomo e del suo nipotino di soli due anni per ben tre metri. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto: i feriti sono stati trasferiti all’ospedale Guzzardi di Vittoria dalle ambulanze del 118. L’uomo ha riportato un trauma cranico, una contusione epatica e la frattura del bacino. Il bambino ha riportato solo piccole escoriazioni e si trova sotto osservazione nel reparto di pediatria. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

I tecnici dell’ufficio tecnico del Comune di Vittoria, sono intervenuti per effettuare le necessarie verifiche strutturali. Sono in corso le indagini per accertare le cause del cedimento e individuare eventuali responsabilità.