A 62 anni, Tom Cruise entra nel Guinness dei primati con una folle impresa per Mission: Impossible – The Final Reckoning. L’attore si è infatti lanciato 16 volte da un elicottero con un paracadute in fiamme, senza controfigura. Il Guinness lo celebra come “vero eroe d’azione” per il suo coraggio e la ricerca dell’autenticità. Nel backstage su YouTube, Cruise mostra la preparazione e i rischi dell’acrobazia estrema.

“Tom non è solo interprete di eroi d’azione, è lui l’eroe d’azione”, ha detto Craig Glenday, direttore di Guinness World Records. “Una grande parte del suo successo – aggiunge – può essere attribuita al suo focalizzarsi sull’autenticità e allo spingersi oltre i limiti umani”.