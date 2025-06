Una grande manifestazione (oltre 300mila persone secondo gli organizzatori) ha preso il via da piazza Vittorio a Roma per chiedere la fine del conflitto a Gaza e un cambio netto nella politica estera italiana. Promossa da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, la piazza ha raccolto migliaia di persone e numerosi esponenti politici. “Questa – ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – è la piazza dell’umanità contro lo sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano”, E ancora: “Ci sono misure concrete nella nostra mozione unitaria, da cui parte questa iniziativa. La presenza di tantissimi cittadini oggi è il segno che l’opinione pubblica e i cittadini italiani non ci stanno più. Stop a questo sterminio”. “Vede quanta gente! – le parole di Pier Luigi Bersani con un cappello rosso a favore del referendum -. Spero che questa voce arrivi dove deve arrivare, a cominciare dal governo italiano che deve capire cosa pensa il popolo italiano, sennò non si capisce cosa ci stia a fare”.

“La stragrandissima maggioranza del popolo italiano – ha aggiunto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli – sta chiedendo di rompere gli accordi militari con Israele e di riconoscere lo Stato della Palestina”. Bonelli ha poi chiesto al governo Meloni di “smetterla di essere pavido e vigliacco” e di “approvare sanzioni contro Netanyahu”. Per Elly Schlein, “è un’enorme risposta di partecipazione. È un’altra Italia che non tace e chiede il riconoscimento dello Stato palestinese. Questa è l’Italia che vogliamo”.