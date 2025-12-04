A meno di 200 giorni dall’inizio della Coppa del Mondo 2026 in Nord America, una delle città del Messico che ospiterà delle partite dei Mondiali sta affrontando un grave problema nelle aree circostanti il ​​suo stadio. Dal 2022, almeno 456 sacchi contenenti resti umani sono stati recuperati nelle vicinanze della struttura sportiva di Akron. Uno dei luoghi con il maggior numero di ritrovamenti è un’area conosciuta come Las Agujas. Lì gli operai edili hanno trovato 290 sacchi durante la costruzione di un complesso residenziale.

456 sacchi ritrovati, l’ultimo a settembre

“Ora siamo a circa 456 sacchi, più o meno e tutti questi si trovano vicino all’Akron Stadium, uno stadio che ospiterà le partite della Coppa del Mondo. Purtroppo, è doloroso che una Coppa del Mondo si svolga qui mentre c’è così tanta cattiveria”, ha detto un membro del collettivo di volontari Guerreros Buscadores de Jalisco. “Dobbiamo scavare e recuperare i sacchi in modo che i pubblici ministeri e le squadre forensi possano rimuoverli, ma questo non gioca a loro favore”, ha detto Servin García, aggiungendo che anche il personale forense subisce pressioni da parte della criminalità organizzata.

“Continueremo a lavorare, con o senza la Coppa del Mondo”

“Sappiamo che gruppi criminali hanno minacciato le squadre forensi perché sono loro a decidere quali corpi consegnare e quali no”, ha affermato il volontario. L’ipotesi è che queste fosse comuni clandestine siano state usate da gruppi criminali per sbarazzarsi dei corpi di persone uccise, ma si dovrebbe anche lasciare il tempo alle famiglie di identificare potenziali familiari uccisi. Questo però rallenterebbe i lavori in vista dei Mondiali. “Vogliono accelerare tutto in modo che quando arriverà la Coppa del Mondo tutto sembri normale. Continueremo a lavorare, con o senza la Coppa del Mondo, per portare alla luce tutto ciò che troveremo”, ha sottolineato Servin García.