Kayla Henderson è una content creator originaria della Georgia negli Usa. In un video postato su Tik Tok, la giovane ha raccontato quello che le è accaduto con un ragno violino dopo che ha deciso di affrontarlo per proteggere i suoi figli. Il ragno però si è vendicato su di lei e le ha rifilato un morso sul lobo dell’orecchio che si gonfiato con due puntini neri.

La giovane mamma ha raccontato di essere andata nell’altra stanza per fumare in modo da stare lontana dai figli di 5 e 7 anni. Lì ha visto il ragno e, per evitare che mordesse i suoi figli, ha provato a liberarsene. Il ragno è però caduto e lei l’ha perso di vista: lo ha cercato per un po’ poi ha deciso di lasciar perdere. Il giorno dopo, la Henderson è rientrata nella stessa stanza ed è stata punta.

Quanto accaduto le ha provocato dolore. A gonfiarsi è stato l’orecchio ed anche i linfonodi vicini: le è venuto anche il mal di testa. Per curarsi ha prima usato una patata, poi una pasta fatta con il carbone nero e la corteccia di ortensia. In seguito è andata in ospedale dove le hanno prescritto degli antibiotici. Ora è guarita e l’orecchio non è più gonfio. Keyla ha ora lanciato un appello in cui ha spiegato di evitare di affrontare il problema in prima persona, consigliando invece di affidarsi ad un esperto.