Un uomo stava cercando il suo gatto in giardino, quando ha fatto una macabra scoperta. Nel terreno fuori dalla sua casa, in una zona di difficile accesso, c’era un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Questo quanto successo a Hall, comune del Tirolo, in Austria.

Da una prima analisi eseguita dalla polizia, sembra che si tratti del corpo di un uomo. A fronte della situazione, l’autopsia forense non ha potuto chiarire né la causa della morte né le generalità del cadavere scheletrizzato. Il corpo verrà ora sottoposto a un confronto genetico molecolare. Ci vorrà circa una settimana prima di conoscere i risultati, ha spiegato Philipp Rapold della polizia tirolese. Per il momento non può essere esclusa nessuna ipotesi. Sembra che la morte risalga comunque a diversi mesi fa.