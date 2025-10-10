“Cercasi giocatori di briscola a casa nostra. Offresi merenda e sorrisi”, è il dolce invito che da giorni gira tra i gruppi Facebook di utenti che abitano i dintorni del lago Trasimeno.

Invito discretamente esteso da una figlia premurosa impegnata a cercare compagnia per la madre costretta su una carrozzina per i postumi di una malattia seguita da una operazione.

Hanno risposto in tanti, dispensando simpatia e auguri di pronta guarigione, sorrisi e in bocca al lupo. E sincere congratulazioni per il coraggio e la creatività di Mara Bardellini, intraprendente cinquantenne di Moiano che ha deciso di aiutare la mamma Maria a sentirsi meno sola e a riempire le giornate con una delle sue passioni.

Lo racconta il Messaggero sulle pagine dell’Umbria. L’invito ha ottenuto decine di condivisioni e centinaia di like. “C’è chi mi dice che è pericoloso invitare sconosciuti a casa – spiega Mara al Messaggero – ma noi siamo persone perbene e contiamo sulla buona fede degli altri. E comunque non viviamo isolate, è solo un modo per riempire questa grande casa”.

La donna spiega come i mesi lontana dalla madre, ospite di una casa di cura, siano stati difficili. “Non l’accettavo – dice -, mi mancava tantissimo. L’hanno accudita benissimo, ma non era casa sua. Io lavoravo come Oss, ma ora sono disoccupata e ho deciso di occuparmi di lei. Gestiamo le nostre giornate, ogni tanto chiamo degli amici per farle compagnia, mentre magari io esco a fare la spesa. E adesso l’idea delle carte: a mamma piace giocare e allora ho detto ‘perché no?'”.