Un semplice annuncio di lavoro pubblicato su Facebook ha scatenato una vera e propria bufera a Montesilvano, in provincia di Pescara. Sul gruppo social dedicato alla cittadina adriatica è apparso il messaggio: “Cerchiamo parrucchiere uomo gay con partita Iva”. In poche ore, il post ha raccolto centinaia di commenti, con accuse di sessismo e discriminazione. Qualcuno ha parlato di una selezione illecita basata sull’orientamento sessuale, mentre altri hanno difeso la scelta, leggendo nella richiesta un riconoscimento di professionalità e sensibilità.

Il contenuto del post è stato poi rimosso, ma la diffusione era ormai inarrestabile: screenshot e condivisioni hanno continuato a circolare sui social. L’annuncio specificava nel dettaglio: “Il nostro meraviglioso salone a Montesilvano… è alla ricerca di un parrucchiere uomo gay, specializzato nel settore femminile, con ottima presenza, motivato, con propria clientela e partita iva, da inserire immediatamente con formula di affitto poltrona. Offriamo un ambiente: accogliente e professionale, dinamico e in continua crescita, dove il talento e la personalità sono sempre valorizzati. Cerchiamo una persona determinata, seria e appassionata, pronta a dare il meglio e crescere insieme a noi. No perditempo”.

La difesa del titolare

Di fronte alle critiche, il quotidiano il Centro ha raccolto la versione del titolare del salone, Alessandro Tacconelli, che insieme alla moglie ha avviato l’attività solo cinque mesi fa. L’uomo ha rivendicato le proprie scelte: “I parrucchieri per donne gay hanno una manualità, una sensibilità, una delicatezza nei confronti delle clienti, uno stile e uno charme diverso. Noi che siamo altamente qualificati lo abbiamo sempre riconosciuto. Del resto, non abbiamo fatto nulla di male, né discriminato nessuno, anzi stiamo sostenendo una categoria spesso discriminata”.

Tacconelli ha raccontato la sorpresa e l’amarezza per la reazione ricevuta: “Non mi aspettavo un premio, ma neanche che venissimo massacrati. Chi parla di razzismo o sessismo al contrario ha il cervello al contrario”.