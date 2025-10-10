Certificato di assenza dal lavoro (malattia) possibile anche a distanza (su whatsapp senza visita di persona)
Con la legge Semplificazioni approvata al Senato, la rigida norma sulle certificazioni mediche, ad esempio per verificare l’assenza dal lavoro per malattia dei dipendenti pubblici, questa norma diventa più elastica perché le visite, finora rigorosamente di persona, saranno possibili anche a distanza.
Approvata al Senato la legge Semplificazioni
Da remoto, cioè, sfruttando e beneficiando dei vantaggi delle telemedicina, attraverso gli strumenti digitali ampiamente in uso.
Serviva la semplificazione, era attesa questa modifica soprattutto dai medici, perché fino ad oggi vigeva un regime sanzionatorio pesante: se scoperto a rilasciare un certificato senza aver visitato di persona il medico rischia fino alla radiazione dall’Albo.
Resta il principio di responsabilità ma viene data l’opportunità di visitare a distanza, solo con gli strumenti della telemedicina e a determinate condizioni.