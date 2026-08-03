Nella zona di Psatha, in Grecia, due elicotteri dei Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento di un incendio, si sono scontrati in volo. Alcune immagini televisive mostrano uno degli elicotteri esplodere e precipitare al suolo in fiamme dopo la collisione. Ogni elicottero trasportava due persone. Le autorità, intanto, indagano sulle cause dell’incidente. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, due persone, membri di uno dei due equipaggi, sarebbero decedute dopo l’impatto, mentre l’altro è stato tratto in salvo. Sul posto sono intervenute ambulanze dell’EKAV, il servizio di emergenza sanitaria greco e le forze di polizia.