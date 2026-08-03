Su Ceuta la polarizzazione politica tocca il massimo del rendimento propagandistico. Il duello Roma-Madrid ha i toni della crisi diplomatica. Il ministro degli Esteri spagnolo spara a zero sulla gestione italiana delle crisi migratorie. José Manuel Albares ha gioco facile nel comparare i diversi modelli gestionali citando Lampedusa.

“L’Italia è sommersa di migranti a Lampedusa”

“L’Italia è sommersa di migranti a Lampedusa” ed è il Paese “con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa, non è capace di risolvere la situazione, come ha fatto invece la Spagna”.

“Ci sono stati governi che non sono stati all’altezza” della situazione, e “il governo italiano è stato uno di questi”, ha aggiunto Albares.

“Ci sono stati anche politici e partiti non all’altezza”, “io esigo e chiedo unità di tutte le forze politiche e di tutti gli europei attorno a Ceuta e Melilla” che sono “città spagnole ed europee”, ha proseguito il ministro.