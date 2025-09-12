Le autorità hanno ricevuto più di 7.000 fra indizi e segnalazioni sul killer di Charlie Kirk. Lo ha detto il governatore dello Utah Spencer Cox, sottolineando che l’Fbi ha ricevuto più segnalazioni sui media digitali di quante non ne abbia avute in qualsiasi altro momento dall’attentato alla maratona di Boston.

Le immagini del killer in fuga

In ballo c’è anche una ricompensa da 100mila dollari per chiunque fornisca informazioni: ci sono anche alcune immagini, da lontano e non risolutive, di un video che riprende l’individuo sospettato numero 1 che scende dal tetto da cui avrebbe sparato prima di dileguarsi.

Nelle immagini postate appare un giovane con sneakers, jeans, maglietta nera a maniche lunghe con l’immagine della bandiera Usa su cui vola l’aquila, cappellino scuro da baseball e occhiali da sole neri, non esattamente la divisa di un simpatizzante “antifa”.

Pochi gli indizi: l’arma (“un fucile ad alta potenza a ripetizione manuale, comune tra tiratori scelti e cacciatori”, secondo il New York Times), le impronte (su un palmo, l’avambraccio e una scarpa). E appunto il video.

Quanto al fatto che nelle munizioni usate dal killer fossero incise espressioni riconducibili all’ideologia antifascista e transgender, è difficile trarre conclusioni. La corrispondente del Corriere della Sera Viviana Mazza segnala come un funzionario abbia sottolineato che si tratta di informazioni da verificare e non è escluso che «possano essere state male interpretate».

Il Governatore dello Utah, intanto, ha già chiesto la pena di morte per l’attentatore.