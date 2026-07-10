Aveva parcheggiato la sua auto in uno stallo gratuito, ma al ritorno ha trovato una sorpresa: le strisce erano diventate blu e sul parabrezza c’era una multa per mancato pagamento della sosta. È accaduto a Roma, in zona Prati, a Stefano Angeloni, 65 anni, odontoiatra, che ha raccontato l’episodio sui social denunciando la mancanza di avvisi preventivi. “La cosa assurda è che non c’era nemmeno un cartello che avvisasse dei lavori”, ha spiegato.

Cosa è successo

L’uomo aveva lasciato la vettura in via Catullo, negli spazi con le strisce bianche. Quando è tornato, dopo una passeggiata con il cane, ha trovato gli stalli ridipinti di blu e una sanzione sul parabrezza. A colpirlo è stato soprattutto il fatto che le ruote della macchina fossero ancora sulle vecchie linee bianche. Per questo ha registrato un video e lo ha pubblicato online, dove il caso ha raccolto migliaia di visualizzazioni.

“Io la multa l’ho pagata dieci minuti dopo perché la macchina è di mia cognata e non volevo che avesse noie”, ha raccontato Angeloni. “Tante persone mi hanno detto che era successa la stessa cosa anche in altri quartieri. I negozianti che conosco mi hanno detto che sono arrivati con i rulli e hanno coperto di blu le strisce bianche”.

Sulla vicenda è intervenuta Atac, che gestisce la sosta a pagamento per Roma Capitale, annunciando la revoca delle multe nella zona interessata. “I verificatori hanno agito, seppur correttamente, con eccesso di zelo”, ha spiegato l’azienda. “Comprendendo che la flessibilità in questi casi è un valore, Atac revocherà le poche multe rilevate nella zona delle nuove strisce blu”. Per i prossimi cambiamenti della segnaletica sarà previsto un periodo di maggiore tolleranza e saranno lasciati avvisi sulle auto in sosta.