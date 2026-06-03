L’Italia resta ancora nel mirino di una fase di spiccata instabilità, con temporali, grandinate e raffiche di vento pronti a colpire diverse aree del Paese. Dopo i forti sbalzi termici recenti, il flusso atlantico continua a indirizzare impulsi perturbati verso il Mediterraneo, mantenendo il tempo variabile almeno fino a venerdì. Una vasta depressione sul Nord Atlantico alimenta infatti nuove ondulazioni instabili, mentre l’assenza dell’anticiclone favorisce l’ingresso di aria più fresca in quota. Il contrasto con l’aria calda e umida presente nei bassi strati aumenta l’energia disponibile per lo sviluppo di celle temporalesche anche intense.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 4: temporanea pausa al Nord e al Centro, con fenomeni più isolati e variabilità, mentre al Sud il tempo tende a migliorare. Venerdì 5: ultimi temporali residui sul Triveneto e qualche pioggia sui settori adriatici centrali, più sole altrove, specie al Sud. Tendenza: tra fine settimana e weekend possibile nuova instabilità al Nord per il ritorno di correnti atlantiche.