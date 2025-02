Che tempo farà nei prossimi giorni? Secondo ilmeteo.it, una perturbazione abbandonerà l’Italia con l’ ingresso di aria più fredda sull’estremo nordest. La giornata sarà quindi contrassegnata da piogge modeste o moderate su Calabria e Sicilia settentrionale, occasionali piovaschi sul Cilento e piogge sulla Puglia meridionale. Ci sarà il sole sul resto delle regioni, generoso al Nord. In serata peggiora sul Friuli Venezia Giulia con nevicate a 800 metri.

Giovedì 27 febbraio

Al Nord giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Calo termico notturno. Al Centro tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, salvo maggiori coperture sui monti.

Al Sud giornata con precipitazioni su Calabria e Sicilia tirrenica e Puglia, cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Venerdì 28 febbraio

Al Nord la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo sarà a tratti nuvoloso. Da segnalare un peggioramento serale sul Friuli. Al Centro giornata inizialmente soleggiata con nubi sparse, poi il cielo diventerà via via più nuvoloso e fino a coprirsi entro sera. Venti deboli. Al Sud giornata con cielo a tratti molto nuvoloso e anche coperto in serata. Non sono attese precipitazioni. I venti soffieranno da nord.