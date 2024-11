Che tempo farà nei prossimi giorni, in arrivo un nuovo ribaltone. Temperature in salita e clima mite

State scrollando la qualunque per capire che tempo farà nei prossimi giorni? Beh, preparatevi: arriva un nuovo ribaltone. Dopo il gelo che ha caratterizzato e sta caratterizzando quest’ultime giornate, arriverà infatti un cambio di stagione con temperature in salita e clima più mite.

Mattia Gussoni, meteorologo del iLMeteo.it, spiega che nei prossimi giorni “vivremo un nuovo ribaltone: le temperature, dopo il gelo delle ultime ore, torneranno a salire decisamente con massime di nuovo intorno ai 20°C, anche al Centro-Nord. Domenica è previsto un aumento delle massime di 10°C sulle Alpi, di circa 6-8°C su buona parte del territorio italiano: anche lunedì e martedì, complici venti miti ed umidi meridionali, i valori termici continueranno a salire anche nelle minime”.

In sintesi, spiega, “dopo un sabato sereno e terso ma a tratti gelido, entreremo in una lunga fase più mite che ci accompagnerà verso un mese di dicembre che, stando alle previsioni sub stagionali e stagionali del prestigioso centro meteo europeo ECMWF, si preannuncia termicamente sopra la media (anche 2°C in più) e con poche precipitazioni”.

Le previsioni giorno per giorno

Domenica 24. Al Nord: nuvoloso con pioviggine in Liguria, più mite. Al Centro: da poco nuvoloso a nuvoloso, aumento delle massime. Al Sud: soleggiato e mite, massime in aumento. Lunedì 25. Al Nord: nuvoloso con pioviggine in Liguria; tempo mite. Al Centro: pioviggine tra Toscana, Umbria e Lazio; tempo mite anche nella notte. Al Sud: soleggiato e mite.