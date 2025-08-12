L’anticiclone africano Caronte continuerà a dominare l’Italia per tutta la settimana mantenendo temperature elevate su gran parte del Paese. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche temporale nelle zone montuose tra martedì e mercoledì, che potrà portare un po’ di sollievo. Solo verso la fine del mese si prevede un possibile indebolimento dell’ondata di caldo, anche se un vero e proprio calo delle temperature resta ancora incerto.

Cresce così anche il livello di allerta nelle 27 città monitorate dal Ministero della Salute: martedì 12 agosto sono 11 le città con bollino rosso (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Torino, Milano, Perugia, Rieti e Roma), mentre mercoledì 13 agosto salgono a sedici, con l’aggiunta di Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo. I bollini arancioni, oggi, riguardano Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo, mentre quelli gialli segnalano condizioni di caldo più moderate ad Ancona, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Trieste.