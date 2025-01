Che tempo farà nei prossimi giorni? Arriva oggi, venerdì 3 gennaio 2025, la prima ondata di maltempo dell’anno sull’Italia. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, conferma “il passaggio in queste ore dell’ondata di maltempo, diretta dalla Romagna verso il Sud Italia. E nelle prossime ore questo fronte, collegato ad una vasta area di bassa pressione polare centrata sul Mar Baltico, porterà precipitazioni tra Romagna, Marche, Toscana e Lazio per poi spingersi verso le restanti regioni del Centro e tra Campania e Basilicata”.

Nevicherà “sull’Appennino a quote medie, fino ai 900-1100 metri. Altra neve è attesa anche in Valle d’Aosta e sui rilievi alpini di confine. Dalla sera il peggioramento investirà l’estremo Sud con rovesci sparsi, mentre migliorerà gradualmente altrove con la rotazione dei venti da Maestrale”.

Il weekend

Nel weekend invece la situazione migliorerà. Sabato, spiega ancora Sanò, “sarà infatti all’insegna del sole, salvo nubi in Val Padana e localmente al Nord-Ovest; fino al mattino avremo ancora residui addensamenti all’estremo Sud, ma tutto sommato la giornata sarà buona”. E la prima domenica del 2025 “sarà nuvolosa fin dal mattino al Nord e sulla Toscana con qualche piovasco tra Liguria e Versilia. Durante la giornata avremo la possibilità di pioviggine anche in Pianura Padana, specie settore occidentale, mentre sul resto del Paese ci saranno ancora ampie schiarite, anzi su buona parte del Centro-Sud il tempo sarà discreto e prevalentemente soleggiato”. Dalla sera di domenica però arriverà la seconda perturbazione dell’anno. L’Epifania sarà dunque ventosa con pioggia e neve a quote medie al Nord.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 4. Al Nord: possibili nebbie o nubi basse in pianura, altrimenti sole. Al Centro: nubi al mattino poi sole. Al Sud: ultimi rovesci su Calabria e Sicilia.

Domenica 5. Al Nord: piogge in Liguria, nubi sparse altrove. Al Centro: nubi e piovaschi in Toscana, più sole altrove. Al Sud: bel tempo.