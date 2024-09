Chi è Ryan Rouh, l’uomo che secondo l’Fbi voleva uccidere Trump sul campo da golf in Florida

Ryan Wesley Routh è l’uomo arrestato per aver tentato di assassinare Donald Trump presso il suo campo da golf in Florida. 58 anni, originario della North Carolina, vive alle Hawaii nel 2018. La sua attività sui social media mostra un profilo politico complesso: dopo aver votato per Trump nel 2016, Routh ha successivamente espresso il proprio disappunto verso l’ex presidente, sostenendo Joe Biden durante le primarie democratiche. In un tweet di aprile, Routh aveva sottolineato come la “democrazia fosse in gioco”, un messaggio simile alla retorica usata dal partito democratico contro Trump. Questo episodio ha alimentato ulteriori tensioni politiche, con alcuni sostenitori di Trump che accusano Joe Biden e Kamala Harris di aver fomentato violenza contro il rivale politico.

Legami di Routh con l’Ucraina e il suo coinvolgimento sui social

Routh è stato attivo nella causa ucraina, al punto da dichiararsi pronto a combattere e morire per il Paese, sebbene non avesse precedenti esperienze militari. Nel 2023, è stato intervistato dal New York Times come uno dei foreign fighters americani coinvolti nella guerra in Ucraina, e ha partecipato a incontri con il Congresso degli Stati Uniti per promuovere maggiore supporto a Kiev. Tuttavia, il suo comportamento sui social ha mostrato un lato più oscuro: in uno dei suoi post, aveva chiesto ad Elon Musk di vendergli un missile per attaccare il bunker di Putin. Gli investigatori stanno ora esaminando questi messaggi in relazione al suo tentato attentato a Trump.

L’arresto e il profilo di Ryan Wesley Routh

Routh è stato arrestato domenica in Florida dopo essere stato avvistato sul perimetro del campo da golf da un agente dei servizi segreti. L’uomo si era nascosto tra i cespugli a 350-500 metri dalle buche 5 e 6, da cui poteva vedere Trump. Un agente dei servizi segreti ha individuato il fucile e ha sparato nella sua direzione. Dopo una breve fuga su una Nissan nera, è stato catturato grazie alla segnalazione di un testimone. L’uomo è stato trovato in possesso di un fucile semiautomatico AK-47, una placca per giubbotto antiproiettile e una telecamera GoPro, probabilmente utilizzata per documentare l’attentato. L’arresto non è stato contestato da Routh, che si è mostrato calmo e privo di emozioni.

Un profilo politico e personale controverso

Ryan Routh è una figura complessa, con un passato che evidenzia numerosi arresti negli Stati Uniti e un’attività social fortemente polarizzata. Dal 2019, ha effettuato donazioni a candidati democratici, mentre continuava a sostenere posizioni contro Trump, incoraggiando i repubblicani come Vivek Ramaswamy e Nikki Haley a sfidare l’ex presidente. Nonostante il suo coinvolgimento politico, il figlio Oren ha dichiarato che il padre non sarebbe capace di atti violenti, ma che negli ultimi anni avevano perso contatto.