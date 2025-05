Papa Robert Francis Prevost è il nuovo vescovo della Chiesa di Roma. Il nome scelto dal Pontefice di origini americane è Leone XIV. Ma chi era il Papa da cui ha preso il nome e dunque anche l’indirizzo del suo pontificato? Leone XIII (Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci) è stato il 256º papa della Chiesa cattolica dal 20 febbraio 1878 fino alla morte.

È ricordato nella storia dei papi dell’epoca moderna come pontefice che sostenne che fra i compiti della Chiesa rientrasse anche l’attività pastorale in campo sociopolitico. Quest’ultimo aspetto potrebbe essere fondamentale per capire la rotta del nuovo papato, senza dubbio impegnato socialmente. Con l’enciclica Rerum Novarum del 1891 Leone XIII aprì la dottrina sociale della Chiesa, mettendo al centro i diritti dei lavoratori, la giustizia sociale e la lotta allo sfruttamento.

Il messaggio per la pace di Robert Francis Prevost