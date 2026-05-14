Monica Montefalcone, 51 anni, è una delle vittime del gruppo di italiani morti alle Maldive durante una immersione. Era considerata una delle più autorevoli studiose italiane nel campo dell’ecologia marina tropicale. Docente dell’Università degli Studi di Genova, insegnava Ecologia marina tropicale e Scienza subacquea, svolgendo la propria attività accademica all’interno del Distav, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita.

Biologa marina di grande esperienza, aveva dedicato gran parte della sua carriera allo studio degli ecosistemi marini costieri e tropicali. Le sue ricerche si concentravano in particolare sulle praterie di posidonia oceanica, sul coralligeno, sulle grotte marine sommerse e sulle scogliere coralline tropicali. Da anni analizzava gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’impatto umano sugli habitat marini, lavorando a progetti di conservazione e monitoraggio ambientale.

Laureata con lode in Scienze biologiche all’Università di Milano, aveva poi conseguito il dottorato di ricerca in Scienze del mare all’Università di Genova, costruendo un percorso scientifico riconosciuto anche a livello internazionale.

Una vita dedicata alla ricerca e al mare

Nel corso della sua attività professionale Monica Montefalcone aveva coordinato numerosi progetti di monitoraggio ambientale in Liguria e nel Mediterraneo. Dal 2013 era inoltre responsabile scientifica di importanti attività di ricerca dedicate alle scogliere coralline delle Maldive, luogo che conosceva profondamente anche dal punto di vista scientifico.

Il suo lavoro si distingueva per l’attenzione verso tecniche di monitoraggio non distruttivo degli ecosistemi marini e per l’impegno nella tutela della biodiversità. Era autrice di decine di pubblicazioni scientifiche internazionali e rappresentava un punto di riferimento nel panorama accademico italiano legato alla biologia marina.

Colleghi e studenti la ricordano come una professionista rigorosa e appassionata, capace di trasmettere conoscenza e amore per il mare. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nel mondo della ricerca scientifica e dell’università italiana.