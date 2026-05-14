Una tragedia ha colpito la comunità di Sonnino. Erica Carroccia, maestra di 31 anni molto conosciuta nel paese lepino, è morta poco dopo aver dato alla luce due gemelli all’ospedale Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola di Roma.

La giovane donna aveva appena partorito i due bambini quando le sue condizioni si sarebbero improvvisamente aggravate. Nonostante i tentativi dei medici, per la 31enne non c’è stato nulla da fare. I due neonati, secondo quanto emerso nelle ore successive alla tragedia, starebbero bene.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente a Sonnino, lasciando sotto shock amici, parenti e l’intera comunità. Erica era molto apprezzata per il suo lavoro di insegnante e per il legame che aveva costruito con tante famiglie del territorio.

Il messaggio del sindaco e il dolore della comunità

A ricordare Erica Carroccia è stato anche il sindaco del paese, Gianni Carroccia, che ha pubblicato un lungo messaggio sui social esprimendo il cordoglio dell’intera amministrazione comunale. “Con profondo dolore questa mattina la nostra comunità ha appreso dell’improvvisa e tragica scomparsa della nostra giovane concittadina Erica. Maestra stimata e donna dal cuore grande, che aveva scelto di dedicare la propria vita all’educazione, alla crescita e alla guida delle nuove generazioni”, ha scritto il primo cittadino.

Nel messaggio il sindaco ha ricordato anche la gioia per la nascita dei due gemelli, trasformata però in poche ore in un dolore devastante per la famiglia e per tutto il paese. “Una giovane mamma, che aveva appena accolto con amore due splendidi gemellini, strappata troppo presto all’affetto della sua famiglia e di tutta la comunità”.

Annullati gli eventi cittadini, disposti accertamenti sulle cause

In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia della giovane insegnante, il Comune di Sonnino ha deciso di annullare tutti gli eventi civili e gli spettacoli collegati alla tradizionale manifestazione delle “Torce”, appuntamento molto sentito nel territorio e capace ogni anno di richiamare numerosi visitatori. Resterà invece confermata soltanto la processione religiosa, organizzata in un clima di raccoglimento e lutto per quanto accaduto.

Nel frattempo saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso della 31enne. Gli investigatori e i medici dovranno stabilire cosa abbia provocato il peggioramento improvviso delle condizioni della donna subito dopo il parto. Non si esclude che venga disposto un esame autoptico per fare piena luce sulla tragedia.