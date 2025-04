Sono 135 i cardinali con il diritto di voto che potranno entrare nel Conclave per scegliere il nuovo Pontefice, il successore di Papa Francesco, morto il 21 aprile a 88 anni. Tutti gli occhi sono puntati su Roma e sul prossimo Conclave, previsto non prima del 10 maggio, mentre i bookmakers inglesi hanno già pubblicato online le quote per il successore di Bergoglio.

I più papabili secondo le quote dei bookmakers

In Conclave ci saranno 59 cardinali provenienti dall’Europa, 37 dalle Americhe, 20 dall’Asia, 16 dall’Africa e 3 dall’Oceania. Tra questi, il più giovane è l’ucraino Mykola Byčok, 45 anni compiuti da poco, mentre il più anziano è lo spagnolo Carlos Osoro Sierra, 79 anni.

Stando ai dati raccolti dalla piattaforma Polymarket, questi sarebbero i cardinali con più possibilità di essere eletti: Pietro Parolin: 36–40%, Luis Antonio Tagle: 26–40%, Matteo Zuppi: 7–14%, Péter Erdő: 7–11%, Peter Turkson: 5–9%, Robert Sarah: 2–3%, Raymond Burke: 1–2%.

Per i bookmakers inglesi, il prossimo Papa sarà dunque uno tra il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle, cardinale filippino. Al terzo posto troviamo invece il cardinale Matteo Zuppi, vescovo di Bologna considerato il “Bergoglio italiano”. A testimonianza della crescente influenza africana nella Chiesa cattolica, tra i nomi più quotati c’è anche quello del cardinale ghanese Peter Turkson. Tra quelli che invece godono di maggior stima all’interno del gruppo più numeroso in Conclave, ovvero quello europeo, troviamo l’ungherese Péter Erdő, eletto due volte presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee.

William Hill ha offerto tutte le quote sul possibile successore di Papa Francesco. Vediamo nel dettaglio quelle più interessanti: Pietro Parolin (2.75), Luis Antonio Tagle (2.75), Peter Turkson (9.0), Péter Erdő (9.0), Matteo Zuppi (8.0), Marc Ouellet (15.0), Robert Sarah (10.0).