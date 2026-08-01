Il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha scritto alle istituzioni europee per manifestare la sua “seria preoccupazione” per le reazioni di alcuni governi dell’Unione europea alla crisi migratoria esplosa a Ceuta. Nella lettera, inviata a Bruxelles e visionata dall’Ansa, il premier spagnolo ha chiesto la convocazione urgente di una riunione dei ministri dell’Interno dei Ventisette per “stabilire una risposta comune” alla situazione.

Secondo Sánchez, la gestione dei flussi migratori e la sicurezza delle frontiere esterne non possono essere lasciate soltanto ai Paesi più esposti geograficamente, ma devono rappresentare una responsabilità condivisa da tutta l’Unione europea. Intanto il ministro dell’Interno spagnolo ha rassicurato sulla situazione, dichiarando: “In meno di 48 ore, si sta raggiungendo la normalità”.

La critica ai Paesi che hanno attaccato Madrid

Nella missiva indirizzata alle istituzioni comunitarie, Sánchez ha definito “piuttosto asimmetrica” la risposta arrivata dall’Europa. Il presidente del governo spagnolo ha spiegato che molti Stati membri hanno mostrato solidarietà e offerto sostegno alla Spagna, ma ha criticato altri governi che, a suo giudizio, hanno scelto una linea diversa.

“Altri, invece, hanno scelto di attaccare la Spagna e di chiedere l’esclusione temporanea dall’area Schengen. Un simile atteggiamento – dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici – non solo è contrario al diritto europeo, al diritto umanitario e ai principi di solidarietà che ci uniscono, ma anche agli interessi a lungo termine dell’Europa e al più elementare buonsenso”, ha scritto Sánchez. Il riferimento riguarda anche la posizione assunta da Roma, pur senza una citazione diretta dell’Italia.

La lettera di Italia e Danimarca per un vertice Ue

Parallelamente, Italia e Danimarca hanno promosso una lettera rivolta ai vertici dell’Unione europea sugli sviluppi della crisi alla frontiera esterna di Ceuta. Il documento è stato firmato da 22 Paesi membri, tra cui non figurano Spagna e Francia.

La missiva è stata indirizzata al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al presidente di turno del Consiglio dell’Ue Micheál Martin. I firmatari chiedono la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell’Interno per analizzare insieme la situazione e definire una “risposta europea coordinata”.