Un uomo di 76 anni, Franco Crivellari, residente a Portogruaro, ha perso la vita in un tragico incidente agricolo avvenuto venerdì 31 luglio in via Pradis, nel comune di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. L’anziano è rimasto schiacciato sotto il trattore che stava utilizzando. A lanciare l’allarme sono stati un compaesano e il figlio dell’uomo, preoccupato perché da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con il padre.

Inutili i soccorsi, indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Latisana e Portogruaro, che hanno messo in sicurezza il mezzo agricolo e collaborato con il personale del Suem 118 per liberare il 76enne. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri della compagnia della Città del Lemene, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione le cause e la dinamica del tragico incidente.