Chiara Jaconis, il padre: “Rimuovete dal Web il video dove si vede mia figlia che viene colpita dalla statuetta”

“Vorremmo che i video riguardanti Chiara che circolano sulla rete, specialmente quello in cui è ripresa mentre viene colpita dal vaso, vengano rimossi dal web in quanto anche accidentalmente si tratta di immagini troppo forti per noi e non vorremmo più vederli. In questo momento facciamo innanzi tutto appello alla comprensione umana. Spero si capisca che per noi sono immagini strazianti”. Questo è l’appello che Gianfranco Jaconis rivolge parlando con l’agenzia ANSA, poco prima di partecipare alla fiaccolata ai Quartieri Spagnoli in memoria della figlia.

Chiara Jaconis, lo ricordiamo, è la turista padovana di 30 anni deceduta in ospedale a Napoli a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stata colpita da una statuetta caduta da un balcone domenica pomeriggio nel cuore dei Quartieri Spagnoli

In una nota la famiglia Jaconis “pur riconoscendo lo spirito nobile con cui i media hanno deciso di pubblicare il video della tragica morte di Chiara prega tutti coloro, media e non, che hanno condiviso il video di cancellarlo il prima possibile”.

“La famiglia – si spiega – oltre a sottolineare che il video rappresenta una prova che sarà a disposizione della magistratura durante le indagini, chiede rispetto per la memoria di Chiara”.

Il video acquisito dalla Procura di Napoli

Intanto, su delega della Procura di Napoli è stato acquisito dalla Polizia, il video registrato da un sistema di videosorveglianza.

Le immagini – confluite nel fascicolo aperto dagli inquirenti che, al momento, potizzato l’omicidio colposo – ritraggono le fasi immediatamente precedenti la tragedia e l’esatto momento in cui la statuina, frantumatasi in pesanti schegge nell’impatto con un balcone, colpisce la giovane al capo.