Avrebbe chiesto dei soldi a un’ex collega, facendole credere di aver perso la propria figlia. Per rendere il tutto più credibile, avrebbe anche generato delle foto con l’Intelligenza Artificiale in cui si vedeva un funerale. La donna, 53 anni, residente in Veneto, è stata denunciato dai Carabinieri di Selva di Val Gardena per una truffa.

L’indagata avrebbe convinto la vittima, con la quale in passato aveva lavorato nello stesso albergo in Alto Adige, che la propria figlia incinta fosse in fin di vita e poi morta in una clinica svizzera, richiedendo denaro per sostenere ingenti spese mediche. Per rendere credibile la storia, la donna ha inviato foto di neonati prematuri scaricate dal web e immagini di un funerale manipolate con l’intelligenza artificiale.

Il raggiro è proseguito con la falsa notizia del decesso della giovane e della sopravvivenza della neonata, con ulteriori richieste di fondi per saldare i conti ospedalieri. I sospetti di un familiare della vittima hanno dato il via alle indagini. I militari, attraverso l’analisi dei flussi finanziari, hanno identificato l’intestataria del conto corrente su cui erano stati versati 1.550 euro. La donna, posta di fronte alle prove raccolte, ha ammesso le proprie responsabilità.