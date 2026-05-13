Google ha lanciato a livello globale, compresa l’Italia, una nuova funzione chiamata “Fonti preferite”, pensata per dare agli utenti un maggiore controllo sulle notizie visualizzate nei risultati di ricerca.

La novità consente di selezionare giornali, siti web e testate considerate più autorevoli, facendo apparire i loro contenuti con maggiore frequenza nelle sezioni dedicate alle notizie. In questo modo ogni utente potrà personalizzare la propria esperienza informativa e indicare a Google quali fonti ritiene più affidabili. La funzione è disponibile a partire dal 30 aprile e punta a rendere più semplice seguire le testate preferite direttamente all’interno del motore di ricerca.

Come funzionano le nuove sezioni di Google News

Una volta selezionate le fonti desiderate, Google mostrerà più articoli provenienti da quei siti nelle sezioni “Dalle tue fonti” e “Notizie principali”. I contenuti verranno aggiornati automaticamente ogni volta che saranno disponibili nuovi articoli pertinenti pubblicati dalle testate seguite o dai siti a cui gli utenti risultano abbonati.

Nel presentare la novità, Duncan Osborn, Product Manager di Google Search, ha spiegato che ogni persona ha preferenze diverse sul modo di informarsi e che questa funzione nasce proprio per permettere agli utenti di seguire più facilmente le proprie fonti preferite.

Come selezionare Blitzquotidiano tra le proprie fonti

Per selezionare Blitzquotidiano.it come propria fonte preferita basta cliccare qui.