Una donna è stata fatta entrare nel bagagliaio di un’auto in pieno centro a Caltanissetta. Alcune studentesse, pensando di assistere a un rapimento, hanno immediatamente lanciato l’allarme chiamando la polizia. Gli agenti, intervenuti dopo la segnalazione, hanno rintracciato il veicolo e identificato il conducente, accompagnandolo in questura per chiarire l’accaduto. Dagli accertamenti, però, è emersa una realtà ben diversa e lontana da un possibile sequestro di persona.

“Lontano da sguardi indiscreti”

L’uomo ha spiegato agli investigatori che la donna era la sua amante: per evitare che qualcuno la vedesse uscire dal palazzo in cui aveva trascorso la notte l’aveva nascosta temporaneamente nel bagagliaio dell’auto. La sua intenzione era quella di farla scendere poco dopo in un’altra zona della città, evitando in questo modo sguardi indiscreti. Dopo i chiarimenti forniti agli agenti, la vicenda si è quindi conclusa senza conseguenze penali.