“Prima gli hanno chiesto i soldi poi, dato che mio figlio non aveva nulla in tasca, uno di questi balordi gli ha tirato un pugno in un occhio. Erano in quattro, avranno avuto tra i 18 e i 20 anni, mentre mio figlio ne ha 14”. Questo il racconto di un padre, il cui figlio è stato aggredito sabato scorso, intorno alle 23 nel centro di Parma, dopo che il giovane era uscito da una pizzeria in compagnia di alcuni amici. A riportare la notizia è la Gazzetta di Parma.

“Dopo una prima medicazione al pronto soccorso, il giorno dopo siamo tornati a fare una Tac, dato che l’occhio si era riempito di sangue, mentre lunedì siamo andati in maxillo facciale per una visita di controllo: sette giorni di prognosi” spiega il papà che commenta appellandosi al sindaco: “a fare male non sono tanto le botte. Ora mio figlio ha paura a causa dei soliti noti che si divertono a spaventare, derubare e picchiare i ragazzini. Come è possibile che i ragazzini non siano più liberi di vivere la loro città in serenità?”.