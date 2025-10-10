Il numero dei casi di Chikungunya nel Cesenatico è salito a quattro. L’Ausl Romagna ha confermato altri due nuovi contagi: si tratta di un uomo di 21 anni e di un uomo di 36 anni, entrambi in buone condizioni di salute. Come per i casi precedenti, dalle prime verifiche epidemiologiche, ancora in corso, risulta che nessuno dei due aveva recentemente viaggiato all’estero. In risposta alla situazione, sono state avviate le operazioni di disinfestazione straordinaria previste dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi. Contestualmente, proseguono le attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, tra cui la distribuzione di materiale informativo porta a porta in alcune zone della città, con l’obiettivo di ridurre i rischi di trasmissione. È importante ricordare che la Chikungunya non si trasmette direttamente da persona a persona, ma esclusivamente tramite la puntura di zanzare infette. La maggior parte dei pazienti guarisce completamente entro due settimane, anche se possono manifestarsi sintomi come febbre, dolori articolari e affaticamento.