Dal 2 ottobre la Strada 208, che collega Avio a San Valentino, due piccoli comuni del Trentino, è chiusa a causa di una frana. Questo ha creato enormi difficoltà per Martin, un bambino di 9 anni che frequenta la quarta elementare. Normalmente il percorso dal rifugio di Avio alla scuola di San Valentino è di soli 19 chilometri, copribili in circa trenta minuti con lo scuolabus. Oggi, invece, il bambino è costretto a percorrere quasi 100 chilometri ogni giorno per arrivare a scuola, con tempi di percorrenza decisamente più lunghi.

Il padre di Martin ha denunciato la situazione al Corriere della Sera, spiegando che la famiglia deve alternarsi per accompagnare il figlio. Il preside aveva cercato di garantire le lezioni a distanza, ma il materiale didattico non arrivava e il bambino sentiva la mancanza dei compagni. Tornare fisicamente a scuola è quindi diventata l’unica soluzione possibile. Lo scuolabus può portarlo solo al ritorno, percorrendo un tragitto lungo per Mori, Brentonico e San Valentino, mentre all’andata non è un’opzione praticabile.

L’intervento del sindaco e i lavori in corso

Anche il sindaco di Avio, Ivano Fracchetti, ha mostrato solidarietà alla famiglia, spiegando di aver contattato la Provincia, responsabile dei trasporti, per garantire un servizio adeguato nelle mattine. Fracchetti aveva proposto di aprire la carreggiata temporaneamente tra le 7 e le 7.30, ma il Servizio strade trentino ha respinto la richiesta: metà della strada è ancora da ricostruire e il materiale presente rende la situazione pericolosa.