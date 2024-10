Christian Brueckner assolto per le accuse di stupro, è il principale sospettato del caso Maddie McCann

Il tribunale tedesco ha dichiarato Christian Brueckner non colpevole delle accuse di stupro, che comprendevano tre violenze e due casi di abuso sessuale su minori avvenuti in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Nonostante l’assoluzione in questo caso, Brueckner continuerà a scontare una pena detentiva in carcere fino a settembre 2025 per una condanna separata sempre per stupro.

La questione di Maddie McCann

Brueckner, 47 anni, non è attualmente accusato della scomparsa di Maddie McCann, la bimba scomparsa nel 2007 all’età di tre anni. Tuttavia, le autorità portoghesi lo hanno identificato come sospettato nella scomparsa della piccola. Nonostante non ci siano prove concrete che lo collegano al caso di Maddie, il suo nome è rimasto legato a questa tragica vicenda.

Rischio di recidiva e futuro incerto

Nel processo separato, i procuratori tedeschi avevano richiesto una pena di 15 anni di carcere per Brueckner, evidenziando un “alto grado di certezza” di recidiva. Il procuratore capo Ute Lindemann ha sottolineato la necessità di una detenzione preventiva dopo la sua pena, dato il rischio di ulteriori reati. Questo aspetto solleva interrogativi sul futuro di Brueckner e sulla possibilità che possa tornare a delinquere.