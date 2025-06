Nelle prossime ore potrebbero cominciare le deportazioni di 9.000 migranti a Guantanamo, la prigione un tempo destinata ai terroristi dell’11 settembre, che Trump ha adibito a centro di detenzione per immigrati illegali. Tra loro anche italiani ed europei. A scriverlo è Politico: si tratterebbe di un aumento esponenziale rispetto ai circa 500 migranti trattenuti per brevi periodi sull’isola da febbraio, e di un passo avanti verso il piano annunciato dal presidente a gennaio che prevede l’utilizzo della struttura per ospitare fino a 30.000 migranti. La ragione ufficiale dei trasferimenti è liberare posti letto nei centri di detenzione americani, ma l’utilizzo della famigerata struttura vuole anche inviare un segnale volto a scoraggiare l’immigrazione illegale.

Anche degli italiani tra i deportati a Guantanamo

Il Washington Post ha rivelato che tra le migliaia di stranieri che saranno deportati da Donald Trump a Guantanamo ci sarebbero anche italiani. Oltre all’Italia ci sono migranti provenienti da Gran Bretagna, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina, ma anche da altre parti del mondo, tra cui molti provenienti da Haiti.

Sempre stando a quanto scritto dal Washington Post, è improbabile che l’amministrazione Usa informi i governi di origine degli stranieri sui trasferimenti imminenti verso la famigerata struttura militare, compresi stretti alleati degli Stati Uniti come Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia.

Le persone che saranno deportate a Guantanamo verranno tutte classificate come “immigrati illegali” e il Dipartimento di Stato americano non intende rivelare la loro identità. La portavoce Tammi Bruce ha spiegato: “Non è certo una dinamica gestita dal Dipartimento di Stato. Non specificherò nessuna nazionalità degli immigrati clandestini. Non è una novità che trasferiamo gli immigrati illegali che hanno compiuto dei crimini a Guantanamo prima che vengano rimandati nel loro Paese d’origine: non è la destinazione finale”.

Allo stesso tempo però, il Dipartimento di Stato americano sta cercando di convincere quello per la Sicurezza Nazionale a non inviare migranti illegali europei a Guantanamo dato che la cosa sta creando “allarme tra i diplomatici americani”. Secondo Politico, che ha visionato alcuni documenti, gli europei che sono in fase di valutazione per il trasferimento nel carcere di massima sicurezza sarebbero in tutto 800. “Il messaggio è di scioccare e inorridire le persone, di sconvolgerle”, ha affermato un funzionario del Dipartimento di Stato a conoscenza della situazione in merito al piano di Guantanamo. “Ma noi siamo alleati”, ha aggiunto.