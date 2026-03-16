Il content creator e comico romano Mario De Lillo dice addio alla sua amata nonna 91enne Malè, diventata famosa negli ultimi anni grazie ai video pubblicati sui social dal nipote. “Tra i tanti video fatti insieme a mia nonna non ne abbiamo mai registrato uno in cui le chiedessi come avrebbe voluto che parlassi di lei dopo che se ne fosse andata”, ha scritto. E ancora: “NienDe, questo è quello che mi avrebbe risposto, oppure sarebbe rimasta semplicemente in silenzio, un silenzio denso, molto diverso da quello che sento adesso”.

“Tre fotografie non bastano per descrivere una vita di momenti passati assieme – continua De Lillo – ma ne sono la testimonianza e se penso a mia nonna, mi vengono in mente le mille volte in cui veniva a prendermi a scuola, la gioia che provai quando mia madre mi disse che avrebbe vissuto a casa nostra per un po’, anche se mio padre non era molto d’accordo…I lunghi pomeriggi d’estate passati insieme al terreno, perché volevo essere abbronzato ma di andare al mare mi vergognavo. E poi questa incredibile parentesi pubblica di cui sono fiero, perché mi ha permesso di raccontare la nostra complicità, la sua presenza, la sua sincerità. Ciao Malè, detto con lo stesso tono che usavo per salutarti ogni volta che venivo a casa”.